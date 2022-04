Rémi Bonnet «enfin» premier

SKI-ALPINISME. Rémi Bonnet a remporté mercredi la course individuelle de la finale de la Coupe du monde à Flaine. Deuxième de l’épreuve de Val Martello (Italie) le 18 mars dernier, le skieur-alpiniste charmeysan a parfaitement enchaîné. Et fête ainsi sa grande première sur la plus haute marche du podium dans la discipline reine, après deux ans de tentatives infructueuses.

«Je savais que j’étais en forme et j’ai essayé de faire la différence dès le départ, a analysé Rémi Bonnet dans l’aire d’arrivée. J’ai mis du rythme dans les montées, car je sais que je dois encore progresser dans les descentes. Cela m’a permis de creuser un écart suffisant pour m’assurer la victoire.»

Le Gruérien de 27 ans s’est imposé avec moins d’une minute d’avance sur son dauphin, le Français William Bon Mardion.…