On rêvait de fièvre, on se contentera de tiédeur

MUSIQUE

Red Hot Chili Peppers

UNLIMITED LOVE

Warner

La déception est à la hauteur de l’espoir entretenu par le retour de John Frusciante, le guitariste prodigue et prodige. On rêvait qu’Unlimited love – le douzième album des Red Hot Chili Peppers – renoue avec l’inventivité et le songwriting exceptionnel de la trilogie Californication (1999), By the way (2002), Stadium arcadium (2006). Trois disques majeurs qui ont non seulement hissé les Californiens au sommet des ventes, mais qui ont surtout forgé le son des années 2000.

Douze ans après son départ du groupe, Frusciante pousse certes ses compères vers de nouvelles sonorités, plus fuzz, plus aériennes aussi. Durant la pandémie, le groupe a enregistré une cinquantaine de titres avec le mythique producteur Rick Rubin, dont dix-sept ont…