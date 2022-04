Ramuz transposé en roman graphique

BD

Fabian Menor

DERBORENCE

Collection Ramuz Graphique

Derborence, classique de la littérature mis en images. Cela n’avait pas encore été fait. Fabian Menor, un jeune graphiste diplômé de l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration de Genève, s’est lancé dans cette aventure. Il a choisi le pinceau et l’encre de Chine pour rendre visuellement l’atmosphère particulière de la montagne. Le résultat est plutôt réussi.

Les pages sont déclinées dans un dégradé d’ocres et de bleus foncés qui rendent toute la peur et le drame vécus par les villageois. Si l’on ne connaissait pas l’issue de ce roman écrit en 1934, on se laisserait prendre par cette attente angoissée: Antoine est-il bien mort le jour où la montagne s’est mise en colère et a détruit le pâturage de Derborence? Sa femme Thérèse…