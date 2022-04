NEIRIVUE

C’est le 30 décembre 1935 que naquit René Geinoz, dans la famille de Robert, forestier communal, et Louise, couturière. Seul garçon dans une fratrie de cinq enfants, il fit ses écoles primaires à Neirivue, puis à l’école secondaire à Bulle.

Parti faire son apprentissage de boulanger-pâtissier à Genève, il revint en 1956 pour reprendre la boulangerie de Neirivue et se mettre à son compte. C’est en livrant son pain qu’il rencontra celle qui allait devenir son épouse et sa fidèle collaboratrice, Joséphine Kolly. Ils se marièrent en 1962 et leur famille s’agrandit avec la naissance de Pierre-Alain, puis de Sylvie et de Jacqueline. Deux petitsenfants et deux arrière-petits-enfants viendront ensuite égayer sa vie.

Pendant de nombreuses années, grâce à l’aide de son épouse et d’un…