Retour du traditionnel pèlerinage du 15 août

GRANDVILLARD. Le Groupement des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes de la Gruyère et environs a confirmé l’organisation du 10e Pèlerinage de Grandvillard. Ses membres se sont retrouvés lors de leur assemblée générale, jeudi soir à Bulle. «Le pèlerinage du 15 août sera présidé par Mgr Morerod, évêque de Genève, Lausanne et Fribourg», a précisé son président Jean-Bernard Tissot. Initialement prévu en 2020, l’évènement a été repoussé par deux fois à cause de la pandémie. A l’occasion de cet anniversaire, les hospitaliers et hospitalières pourront se rencontrer lors d’une journée festive le 14 août. Une fois les démarches finalisées auprès de la commune, le groupement plantera également un érable à l’entrée du chemin de la grotte consacrée à Notre-Dame de Lourdes. Le…