Revenir de l’enfer avec un goût d’inachevé

A cause d’une crevaison à 20 kilomètres de l’arrivée, le Bullois Ilian Alexandre Barhoumi a dû se contenter de la 31e place lors de son premier Paris-Roubaix junior. Retour sur un dimanche frustrant.

GLENN RAY

CYCLISME. «Stratégiquement et physiquement, j’ai fait la course parfaite, soupire Ilian Alexandre Barhoumi au bout du fil. Si je n’avais pas crevé à 20 kilomètres de l’arrivée, le top 10 aurait été largement jouable…» Trente et unième de son premier Paris-Roubaix junior dimanche, le cycliste bullois avait du mal à cacher sa frustration. «J’ai prouvé que j’avais le niveau des meilleurs, et cela me reste en travers de la gorge de ne pas conclure avec un bon résultat.»

C’est avec le maillot de l’équipe de Suisse sur les épaules que l’espoir gruérien a découvert «l’enfer du Nord» et ses…