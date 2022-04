Sécuriser le tronçon Bulle-Riaz

Tribune libre

A propos des pistes cyclables.

Avec l’arrivée des beaux jours, la pratique des déplacements à vélo revient au goût du jour. Une pratique bonne pour la santé et le porte-monnaie, vu le prix de l’essence actuellement. Mais pour l’apprécier pleinement, il faut qu’elle soit sécurisée. Et dans ce domaine, le canton de Fribourg fait figure de cancre sur le plan suisse. Cela en dépit des efforts entrepris, entre autres, par les villes de Fribourg et de Bulle.

Par contre, il y a encore beaucoup de lacunes en de nombreux endroits. La sortie de Bulle direction Riaz en est une. La piste s’arrête net au panneau Riaz, puis plus rien de chaque côté de la route. Il paraît qu’un projet est à l’étude pour remédier à la situation. Riaz possède un hôpital de proximité performant, mais je…