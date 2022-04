Sept mérites sportifs châtelois honorés

RÉCOMPENSE. Trois ans après la dernière édition, la ville de Châtel-Saint-Denis a remis ses Prix du mérite sportif samedi à la halle du Lussy. Ont été récompensés: Thomas Kolly (champion de Suisse juniors de skicross), Steve Marro (multiple champion de Suisse de taekwondo), Alexis Monney (champion du monde junior de descente en 2020 en ski alpin), Noan Vasta (motocyclisme) et le FC Châtel-Saint-Denis (champion fribourgeois et promu en 2e ligue inter). Les jumelles Angélique et Myriam Roidt ont également reçu un prix pour leur ascension des 48 sommets suisses culminant à plus de 4000 mètres d’altitude.