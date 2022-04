Tant qu’ils lisent, il y a de l’espoir

Une époque formidable

La cause est entendue: les jeunes ne lisent plus, ils ne s’intéressent plus à rien, sauf à TikTok et encore, c’est sûrement déjà dépassé. Alors que nous, à leur âge, nous passions notre temps à relire Proust et Montaigne, nous profitions de nos soirées pour nous réciter des vers latins en nous pâmant devant les splendeurs de l’hexamètre dactylique. Tout fout le camp, que voulez-vous. Il suffit pour s’en convaincre de regarder cette récente étude effectuée en France par le Centre national du livre: elle montre que 81% des 7-25 ans lisent pour le plaisir, c’està-dire en dehors de leurs études ou de leur travail.

Pardon? Quatre-vingt-un pour-cent (et pas huitante et un, puisque c’est une étude française)? Tout ne foutrait donc pas le camp? Surtout si l’on précise que,…