RTS1, JEUDI, À 20 H 05

La finance lave plus vert

Saviez-vous que l’argent que vous cotisez pour vos vieux jours, l’AVS, est placé sur les marchés financiers, pour assurer du rendement? Saviez-vous que des actions dans les entreprises parmi les plus polluantes sont ainsi achetées par votre argent? Le monde de la finance et ses moyens financiers colossaux promet de transformer le monde et le rendre plus durable. Mais au-delà des promesses, la réalité est souvent moins rose. ■