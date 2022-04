VILLARS-SOUS-MONT

Thérèse Lanthmann s’en est allée le 6 avril dans sa 74e année. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu en l’église de Grandvillard le 8 avril.

Thérèse est née le 7 novembre 1948 à Grandvillard, dans la famille de François et Marie-Louise Raboud née Pharisa. Elle était la benjamine d’une famille de neuf enfants, quatre gar- çons et cinq filles. C’est à Grandvillard qu’elle a grandi et qu’elle a suivi toutes ses classes avant d’entrer très jeune dans le monde professionnel.

A l’âge de 16 ans elle partit travailler chez Joseph Borcard au Garage de la Gare à Villars-sous-Mont comme femme de ménage. Elle y fit la connaissance de Jean-Claude Lanthmann qui, trois ans plus tard, en 1968, devint son mari. De cette union est né Laurent, suivi cinq ans plus tard des jumelles Lucie…