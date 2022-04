Tous impatients de retrouver «leur» côte

Fondateur de la course de côte La Roche-La Berra, le Gruyère Racing Team s’est réjoui de son retour en juin à l’heure de présenter sa saison 2022.

AUTOMOBILISME. Ils l’ont vue naître, grandir, disparaître et enfin ressusciter: les anciens comme les nouveaux pilotes du Gruyère Racing Team (GRT) ont tous un lien particulier avec La Roche-La Berra. Lancée en 1979, abandonnée en 2015, puis reportée l’an passé, la course de côte prendra bien son 34e départ les 18 et 19 juin prochains. «Cette épreuve fait partie de notre vie. J’y étais déjà en 1990 comme starter. Son retour, qui n’était pas gagné d’avance, fait donc super plaisir», savoure le président du GRT Frédéric Grand.

Un bonheur partagé par les neuf pilotes de l’écurie gruérienne en présentation samedi dernier à La Roche. «C’est génial,…