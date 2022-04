Tout ce que le Musée gruérien a hérité de Girault de Prangey

Il y a tout juste vingt ans, le Musée gruérien retrouvait 61 daguerréotypes suisses du pionnier de la photographie Girault de Prangey. Au-delà de la redécouverte rocambolesque de ce trésor, l’institution bulloise a désormais acquis une stature sur la carte mondiale de la photographie.

Dans le viseur

Février 2002. Denis Buchs, conservateur du Musée gruérien, reçoit un étrange e-mail de Paris. Un certain Louis Charles de la Taille s’enquiert du sort réservé à un don que son grand-père a fait à l’institution bulloise dans les années 1950: une boîte de daguerréotypes – et non pas des «dagues érotiques», comme l’imaginait un collègue – ce procédé fondateur de la photographie, dévoilé en 1839.

Au terme de plusieurs semaines de recherches, Denis Buchs finit par exhumer une petite boîte en bois,…