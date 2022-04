Toutes les mêmes

BANDE DESSINÉE

Yann Rambaud

UNE BONNE COMÉDIE

ROMANTIQUE FRANÇAISE

Delcourt

Pourquoi les comédies romantiques françaises se ressemblent-elles toutes? La femme, le mari, l’amant, les problèmes… La recette semble immuable, répétitive, presque traditionnelle. Yann Rambaud s’est penché sur les ingrédients nécessaires à la bonne réussite de ce genre cinématographique si particulier. Son décorticage constitue une visite décalée des cuisines d’un film en train d’être fabriqué.

A travers l’histoire de Baptiste, de son amour pour Héléna, l’épouse d’un client, l’auteur décrypte avec finesse et absurdité les rouages narratifs, passant devant et derrière la caméra, dans la salle du marketing et des créatifs pas vraiment créateurs… Il s’amuse des astuces de mise en scène, démontant les tenants et…