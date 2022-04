Triplé français à Semsales

Le Grand Prix de Semsales, deuxième étape du Tour du canton de Fribourg, a débouché dimanche sur un triplé français. Dans la commune veveysanne, Simon Buttner (photo) s’est imposé devant ses compatriotes David Boileve et Loïc Barbereau. «Le parcours favorisait les coureurs qui savent être toujours au bon endroit, ce que les Français savent faire», analyse l’organisateur Cédric Bugnon. Longtemps seul en tête, le junior bullois Ilian Alexandre Barhoumi a dû se contenter du 5e rang. «Sur un tracé roulant et face à un peloton expérimenté, c’était presque impossible de gagner en solitaire.» Cédric Bugnon dresse un bilan positif de cette première. «Avec près de 90 inscrits, nous avons eu une très belle participation et de bons retours. La deuxième édition est déjà en marche.» En attendant, le…