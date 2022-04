Un coût d’adhésion à la hauteur des enjeux

Sept communes gruériennes veulent créer la Corporation forestière Moléson. L’objectif est de s’unir pour faire face à d’importants défis.

ANGIE DAFFLON

NATURE. Plusieurs communes s’apprêtent à voter les statuts de la future Corporation forestière Moléson. Celle-ci rassemblera sous la même égide les équipes forestières des localités de Botterens, Broc, Bulle, Haut-Intyamon, Gruyères, Le Pâquier et Morlon. En tant que propriétaire forestier, l’Etat sera également partenaire de cette nouvelle structure.

L’idée est venue des forestiers eux-mêmes, avant d’être reprise par les communes et le canton. Le but est d’améliorer la gestion des forêts, tout en permettant aux forestiers de collaborer et d’échanger pour «faire face aux défis assez sérieux qui se posent», explique Thierry Pleines, chef…