Un top 10 pour Karen Gaillard

AUTOMOBILISME. Karen Gaillard n’a pas manqué ses débuts dans le championnat français de sprint Mitjet 2L. Sur le circuit de Nogaro, la Riazoise de 20 ans a réussi dimanche son premier top 10 lors de la Coupe de Pâques. «Avec une nouvelle voiture et dans un nouveau championnat, je ne m’étais pas vraiment fixé d’objectif, réagit-elle par téléphone. Mais c’est chouette de prendre une dixième place d’entrée.»

La pilote de l’équipe Racing Spirit of Leman aurait même pu espérer mieux si cette troisième course n’avait pas été interrompue prématurément. «J’ai dépassé deux concurrents par l’extérieur en fin de course, mais il y a eu un gros accident juste après et la course s’est arrêtée sur drapeau rouge.» Comme le veut la règle, c’est le résultat du tour précédent qui a fait office de classement…