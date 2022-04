Une fête non autorisée en forêt a réuni 200 personnes à Semsales

De la musique à haut volume était diffusée et des faisceaux de laser projetés. Informé, le préfet de la Veveyse François Genoud a ordonné l'arrêt de cette manifestation non autorisée. Des effectifs policiers ont été déployés peu après minuit pour évacuer le secteur. Après la remise en état des lieux, les participants en provenance de plusieurs cantons et de l'étranger sont partis "sereinement et sans heurt", précise la police.

Domiciliés dans le canton, les organisateurs ont été emmenés au poste de police et placés en arrestations provisoire. Ils seront dénoncés au Ministères public.