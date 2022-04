Une mauvaise expérience

Tribune libre

Une patiente de l’HFR raconte sa mésaventure.

Souffrant de crises névrotiques très importantes, j’ai été prise en charge par des ambulanciers très compétents le jeudi après-midi, veille du Vendredi-Saint. Accueil au service des urgences de l’HFR-Fribourg. Antidouleurs pour calmer les conséquences de ces crises, longue attente, et après six heures d’inquiétude, la décision est prise: je resterai hospitalisée pour la nuit, afin d’être maintenue sous contrôle.

Quelques analyses et examens plus tard, une nouvelle décision tombe le vendredi matin: une intervention chirurgicale est nécessaire, mais on est un jour de congé, Vendredi-Saint. Il n’y a pas de salle d’opération libre et un manque important de personnel. Résultat, je suis transférée à l’Hôpital Daler, mais aucun moyen…