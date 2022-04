Une opposition regrettable

A propos de la réforme de Frontex, soumise en votation fédérale le 15 mai.

Traditionnellement, ce sont les forces de la droite conservatrice qui s’opposent à des projets d’intégration européenne. Dans le cas de Frontex, la gauche les rejoint et accepte ainsi de péjorer encore davantage la politique européenne déjà bien éraflée de la Suisse. Elle fait cela en toute connaissance de cause et malgré le fait que la réforme de Frontex contribue à améliorer substantiellement la prise en charge des personnes réfugiées. Comparé à la situation actuelle, les processus sont professionnalisés, les structures d’accueil se renforcent et le personnel est mieux formé. Ce faisant, la réforme augmente la sécurité et la transparence, et elle renforce la collaboration avec les œuvres d’entraide qui viennent…