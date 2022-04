Une saison «exceptionnelle» pour Tchouk’Bulle

La saison de Tchouk’Bulle s’est achevée lundi soir en quart de finale des play-off de Ligue nationale B. Battus 56-81 dans leur salle de la Condémine, les Gruériens se sont inclinés 2-0 dans la série. «Nous n’avons pas réussi à construire sur notre bonne performance de la première manche (n.d.l.r.: perdue 81-68), explique le président et entraîneur Marc Ulrich. On s’y attendait face à une formation qui vise la LNA.» Cette défaite n’enlève rien à l’exercice «exceptionnel» de la formation bulloise, qualifiée pour la première fois de son histoire en play-off. «Nous avons atteint les quarts de finale de la Coupe de Suisse et du championnat, souligne Marc Ulrich. Nous essaierons de faire encore mieux la saison prochaine.» En attendant, Tchouk’Bulle a encore trois matches de placement pour…