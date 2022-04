Yan Volery aux portes du top 10 suisse

COURSE À PIED. Les championnats de Suisse du 10 km sur route ont eu lieu dimanche à Vétroz (VS). Derrière le Bernois Luca Noti (vainqueur en 29’45), Yan Volery (photo) a réalisé le 14e chrono – le 11e suisse – en 31’38, restant à trente secondes de son record personnel. «Malgré le vent et un parcours pas très rapide, j’ai réussi une course régulière et j’ai même pu accélérer dans les deux derniers kilomètres, retient le Bullois. Je suis donc plutôt content. Mon temps montre que le travail d’endurance a été bien fait cet hiver.» Principal objectif pour Yan Volery en 2022: les championnats de Suisse du 10 km sur piste, où il pourrait retrouver les Fribourgeois Pascal Berset (CAG Farvagny, 13e en 31’34 dimanche) et Jérémy Schouwey (CS Broc, 18e, 31’54). QD