«Nous avons été solides du début à la fin»

Quatrième titre de champion de Suisse d’affilée pour Fribourg Olympic et son capitaine Boris Mbala. Le Gruérien dresse le bilan d’une nouvelle saison exceptionnelle pour le club de Saint-Léonard.

GLENN RAY

BASKETBALL. Après 2018, 2019 et 2021, Fribourg Olympic a raflé samedi son quatrième titre national d’affilée. Le vingtième de sa riche histoire. En s’imposant 56-94 dans le troisième acte d’une finale des play-off à sens unique face à Union Neuchâtel, les hommes de Petar Aleksic ont également décroché leur quatrième trophée de la saison. Qui s’ajoute à la Supercoupe de Suisse, remportée en ouverture de saison et aux plus récentes Coupe de la Ligue et Coupe de Suisse. Ce quadruplé n’est pas pour déplaire à Boris Mbala, leader par l’exemple et capitaine de la formation fribourgeoise. A 26…