RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Bien vieillir, en bonne santé, sans maladie, c’est un rêve auquel nous aspirons toutes et tous. Pourquoi certaines personnes vieillissentelles mieux que d’autres, sans douleurs et sans maladies, en gardant leur autonomie? Quelle est la part génétique, et celle sur laquelle nous pouvons agir? Quelles sont les recommandations qui ont fait leurs preuves jusqu’à aujourd’hui? Que nous promet la science et sur quoi portent les recherches dans le domaine du vieillissement?

La Suisse est l’un des pays qui compte le plus grand nombre de centenaires, par rapport à sa population. Jusqu’à l’arrivée du Covid en 2020, l’espérance de vie en Suisse n’a cessé d’augmenter. En 1970, elle était de 70 ans pour les hommes, 76 ans pour les femmes. Cinquante ans plus tard, on passe à…