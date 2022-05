Année pluvieuse mais assez heureuse

L'inspection d'alpage, qui s'est déroulée en 2021 en zone VI Albeuve-Montbovon, a confirmé «l'excellente qualité de l'herbage» dans ce secteur. Henri Buchs relève en outre que les alpages sont tous exploités, mais que l'on remarque une «diminution du nombre de vaches alpées. Parce que les exploitations diminuent et que certains préfèrent garder les vaches en plaine.»

A noter également que cette année humide a permis d'atténuer un problème de plus en plus récurrent, celui du manque d'eau sur les alpages. Henri Buchs fait en outre part d'un souci: «Le loup est là. Pour l'instant, il n'a pas causé de dégâts chez nous, mais sa présence nous inquiète et demande plus de travail de surveillance.»

Au total, la Société fribourgeoise d'économie alpestre compte plus de 1100 membres, dont 600 environ sont actifs sur les alpages.