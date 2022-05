LA SPIRALE

Chanteur, guitariste et multi-instrumentiste brésilien Lucas Santtana est l’invité de La Spirale, à Fribourg, ce samedi (20 h 30). Il se produira en trio, avec Caetano Malta (claviers) et James Müller (percussions). Lucas Santtana reste très attaché à son pays et à ses racines musicales, puisant autant dans l’héritage de la bossa-nova que dans les musiques actuelles. Il a la particularité de mêler sa guitare acoustique aux sonorités organiques ou électroniques. www.laspirale.ch.