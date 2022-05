Avant le coup d’envoi

ÉCHALLENS - BULLE

Rencontre à «haute altitude» ce samedi au terrain des Trois-Sapins entre le premier et le deuxième de 1re ligue. Coup d’envoi à 17 h.

Hors jeu. Alonso, Julan et Nsenda sont toujours à l’infirmerie. Sumbula est incertain. Retour de Edoh et Al Jabouri.

Enjeu. Une victoire et le FC Bulle ravirait la première place du groupe 1 à son adversaire du jour. «Ce match n’est pas décisif, mais il est important pour notre confiance», commente François Bonetti.

L’entraîneur assistant se souvient de la première fois où les Gruériens étaient tombés sur plus forts qu’eux, le 30 octobre contre Echallens justement (défaite 3-4). «Nous aurions dû être plus clairvoyants devant le but et réussir à tuer cette partie.»

Depuis, les routiniers challensois Le Neün et Zeneli sont partis. Bulle,…