Avant le coup d’envoi

«Gagner pour attaquer les finales le mieux possible»



BULLE - MONTHEY

Dernière journée de 1re ligue avant les finales de promotion pour le FC Bulle, qui reçoit Monthey samedi à Bouleyres (16 h).

Hors jeu. Alonso, Edoh et Julan sont blessés, retour de Nsenda. Le prêt de Da Silva est arrivé à son terme, alors qu’Efendic est, lui, suspendu.

Enjeu. Vainqueur à Vevey samedi passé et qualifié dans la foulée pour les finales de promotion, le FC Bulle a connu une semaine plus détendue. «Mais pas trop quand même», précise Lucien Dénervaud. «Nous sommes heureux et soulagé d’avoir enfin atteint cet objectif, nous en approchions depuis un moment.»

L’entraîneur gruérien ne perd pas de vue le match de samedi face à Monthey. Un adversaire dominé 0-5 au premier tour. L’occasion de faire le plein de…