Avec Zurich, Fribourg accueillera le championnat du monde en 2026

HOCKEY SUR GLACE. La décision est tombée vendredi matin: la Fédération internationale de hockey sur glace a attribué l’organisation des Mondiaux 2026 à la Suisse, et aux sites de Zurich et de Fribourg. Trente-six ans après, la capitale cantonale accueillera une nouvelle fois le championnat du monde de hockey sur glace. L’Etat de Fribourg, la ville ainsi que le HC Fribourg-Gottéron s’emploieront «à faire de cet événement une fête du sport pour l’ensemble de la population et une promotion de la pratique sportive», précise dans son communiqué le Département de la sécurité, de la justice et du sport. En collaboration avec le comité organisateur, les trois partenaires fribourgeois vont désormais devoir s’atteler à «constituer une organisation de projet ad hoc et entamer les travaux…