Battu, le FC Bulle est prêt pour sa «finalissima»

Le FC Bulle n'a pas terminé le championnat sur la note espérée. Malgré un double avantage, grâce à des réussites de Ruben Carneiro (44e) et de Robin Golliard (61e), les Gruériens ont laissé Monthey revenir et même l'emporter sur un dernier but à la 90e minute (2-3, score final).

Troisième du groupe 1 de 1re ligue, le club bullois affrontera les Argoviens de Wohlen au premier tour des finales de promotion. Le match aller a lieu ce mercredi 1er juin (19 h 30) au stade de Bouleyres. Le retour se jouera trois jours plus tard – samedi 4 juin à 17 h – en Argovie.

