Bientôt un nouveau CO dans l’agglo de Fribourg

ÉCOLE. La construction d’un nouveau cycle d’orientation à Givisiez a connu une sérieuse avancée mercredi soir. L’assemblée des délégués de l’Association du Cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français a accepté un crédit d’étude de près de 5 millions de francs. Le terrain, situé dans le nouveau quartier des Taconnets construit par les TPF, a déjà été acheté. Le CO, dont l’inauguration est prévue au plus tôt à la rentrée 2026-2027, pourra accueillir 800 élèves. Le projet comprend également une halle de sport triple ouverte aux sociétés de la région, une bibliothèque et une aula.