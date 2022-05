Billens-Hennens

Comptes 2021. Vingt personnes ont approuvé à l’unanimité les comptes communiqués par le Conseil communal. Lundi soir, l’Exécutif a présenté un bénéfice de fonctionnement de 12 000 francs, après avoir inséré 150 000 francs dans un fonds libre destiné à la transformation du centre du village et 80 000 francs pour la Caisse de pension de l’Etat. Le total des charges se monte à 3,3 millions de francs. «Ce résultat positif s’explique par la bonne tenue du budget et des rentrées fiscales supplémentaires», détaille le syndic Florian Dubail. Au niveau des investissements, un excédent de charges de 310 000 francs a été accepté. Dans ce montant sont notamment comptabilisées la protection de l’eau et la réfection de routes.

