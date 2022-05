Bouleyres fait la part belle au lancer

ATHLÉTISME. Le stade de Bouleyres accueille ce mardi l’édition 2022 du meeting des lancers. Le javelot, le disque et le poids sont au programme de cette compétition organisée conjointement par le Sporting Athlétisme Bulle et le Club athlétique de Marly. «Nous attendons une cinquantaine de lanceurs, précise le responsable d’organisation et président du CA Marly Raphaël Imobersteg. Il s’agit pour la plupart d’espoirs qui ont de bonnes chances d’aller aux championnats de Suisse.»

A l’origine de ce meeting, la «volonté de promouvoir le lancer dans le canton. Il y a de moins en moins d’athlètes qui le pratiquent et il faut également que les clubs s’y intéressent.» Pour relancer une discipline en perte de vitesse, rendez-vous est donc pris à Bouleyres dès 18 h 30. «Les disciplines…