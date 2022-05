Brigitte Rosset joue à La Lisière

SÂLES. La Lisière, à Sâles, clôt sa saison culturelle en accueillant pour la première fois Brigitte Rosset. La comédienne et humoriste genevoise y présentera son dernier spectacle solo Ma cuisine intérieure. Comme souvent, elle s’est inspirée de son vécu: ce cinquième one-woman-show, qui marque ses trente ans de carrière, est né de son expérience d’une semaine de randonnée et de jeûne passée à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence.

En partant de cette «aventure intense, épique et pleine de rencontres surprenantes», selon son site internet, Brigitte Rosset trace une galerie de portraits. On y retrouve les participants au stage «jeûne et randonnée», ainsi que des personnages de ses précédents spectacles, qui tentent coûte que coûte d’intégrer celui-ci. Ce qui permet à la comédienne…