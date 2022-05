Bulle s’est accordée une danse

YANN GUERCHANIK

Les histoires d’amour commencent des fois par une danse. Peut-être que le chef-lieu gruérien tombera définitivement sous le charme un jour. Pour l’heure, ce n’était qu’un flirt. De jeudi à dimanche, la Fête de la danse a fait halte pour la première fois à Bulle et le public s’est montré timide. Une vingtaine d’événements se sont déroulés en plein air et dans différentes salles. Ils n’étaient qu’une poignée, ici et là, à se laisser entraîner. A Ebullition, samedi soir, Le Bal folk a toutefois ravi quelque 80 personnes avides de découvrir tout un répertoire de danses traditionnelles, de la valse à la bourrée, en passant par la polka ou la mazurka. Ils étaient nettement moins la veille à répondre à l’appel du «choréoké» et de la «dreamparty». Et pas beaucoup plus à se mesurer…