Cédric Mora à la tête du FC Châtel-Saint-Denis

Valentin Thiéry

Football. Dans La Gruyère du 26 avril, Cédric Mora avait nié tout contact avec Châtel-Saint-Denis. Une semaine plus tard, le voilà nommé coach de l’équipe première, comme le révèle le journal Le Messager, ce mardi après-midi. Actuellement à la tête du FC Fribourg, le technicien de 44 ans rejoindra le Lussy pour la saison 2022-2023. Il remplacera Duilio Servadio, qui était arrivé en Veveyse il y a cinq ans.

Ancien joueur et entraîneur du FC Bulle, Cédric Mora a disputé plus de 80 matches de Challenge League sous les couleurs gruériennes, du Lausanne-Sport et d’Yverdon.