Comptes 2021. «Nous avons transpiré, mais nous sommes parvenus à obtenir un résultat positif.» Le syndic Claude Gremaud et les membres du Conseil communal ont en effet présenté lundi soir aux 26 citoyens un bénéfice de 205 200 francs, pour un total des charges de 1,1 million de francs. Une somme qui comprend un produit extraordinaire de 143 290 francs. Il s’explique par l’amortissement de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif. Ce résultat, Claude Gremaud l’explique notamment par des revenus fiscaux plus importants que prévu. «L’estimation avait été prudente en prévision des effets de la pandémie.» Les charges des investissements s’élèvent à 95 500 francs. Elles concernent la réfection du réseau routier et le remplacement d’une conduite d’eau (33 000 francs).

