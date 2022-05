BROC

Christian Ecoffey s’en est allé dimanche 29 mai 2022. Il était dans sa 58e année. Un dernier hommage lui sera rendu le demain mercredi à 14 h 30, en l’Eglise Saint-Othmar de Broc.

Christian est né le 16 octobre 1964 dans le foyer de Simone et Rodolphe Ecoffey, à Enney. Il était le quatrième des six enfants du couple. Avec ses frères et sœurs, il fit les quatre cents coups. Après sa scolarité obligatoire, il entreprit un apprentissage de cuisinier, métier qu’il pratiqua quelques années, puis fit une formation de chauffagiste et de maintenance.

Il eut la joie d’avoir deux enfants, Yohan et Sarah, avec qui il aimait particulièrement passer du temps. Il était un papa aimant, pour eux, il aurait tout donné. Ensemble, ils partagèrent de mémorables vacances de ski l’hiver et en nature…