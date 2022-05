Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

À QUEL POINT IL EST POSSIBLE de se payer une bonne image, et pour pas cher… Groupe E, si le projet de vague artificielle Goya Onda se réalise sur le terrain dont il est propriétaire, percevra une location annuelle de 5000 francs, aussitôt «reversée à une association de défense de la nature», a justifié sa porte-parole. Si tout est propre, pourquoi reverser cette somme? Et la question suivante est encore plus simple: quelle association de défense de la nature accepterait ce piège à nases?

DEVENUE MARRAINE DU PROJET Goya Onda, la position de Mathilde Gremaud n’est pas très claire. Elle le fait à titre privé, tout en offrant sa notoriété. C’est du moins comme cela que l’on peut comprendre sa réponse à la question «ne craignez-vous pas un dégât d’image?» posée dans…