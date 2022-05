Dans la tête... d’une féministe

RTS1, MERCREDI À 20 h 10

Les féministes d’aujourd’hui relancent le débat autour de l’égalité qu’on croyait clos. Parce que, malgré les avancées légales et l’accès massif des femmes au marché du travail, les inégalités persistent. Alors elles reprennent possession de leur corps, de leur sexualité... Elles font la révolution de l’intime, s’unissent sur les réseaux sociaux, dans la rue, dénoncent les diktats, les injonctions et les violences, pour réinventer des relations sociales et intimes qui soient enfin égalitaires et apaisées. ■