Dans les communes

Haut-Intyamon

Cinquante citoyens ont participé mercredi à l’assemblée de Haut-Intyamon. Ils ont approuvé à l’unanimité les comptes 2021, qui présentent un bénéfice de 414 700 fr., pour un total des charges de 9,41 mio. «Des rentrées fiscales supplémentaires permettent à elles seules d’afficher ce bon résultat, précise le syndic Boris Fringeli. Les impôts sur les gains immobiliers et plus-values ont rapporté jusqu’au quadruple de ce qui était prévu. Mais on sait que ces revenus restent très aléatoires.» Quant au compte d’investissement, il a clos avec un total des charges de 1,17 million, pour des revenus de 58 700 francs. Comme les comptes, les autres objets au tractanda ont été approuvés à l’unanimité. A savoir la création de la nouvelle corporation forestière Moléson et la modification…