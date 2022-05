De l’improvisation à L’Arbanel avec Brut

TREYVAUX

Ce samedi (20 h), L’Arbanel, à Treyvaux, accueille un spectacle d’improvisation théâtrale, intitulé Brut. Le concept remonte à quatre ans: «Brut, c’est quatre personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’elles vont vous raconter et qui s’en accommodent très bien. Une scène et un mot pour une heure de choses improvisées.» Cette troupe lausannoise change régulièrement de formation: à Treyvaux, elle sera composée de Blaise Bersinger, Quentin Lo Russo, Yacine Nemra et Giulia Cela. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.arbanel.ch.