De nombreux fidèles honorés

LE CRÊT. La fanfare paroissiale de La Lyre du Crêt fêtera son retour sur scène après trois ans de repos forcé. Deux concerts seront organisés les 6 et 7 mai à la salle de sport de Saint-Martin, à 20 h. Dirigé par Daniel Guignard, l’ensemble musical retrouvera son public et célébrera «comme il se doit» ses musiciens jubilaires. Sept distinctions vont ainsi être remises la semaine prochaine.

Nathalie Vial, Ivan Devaud et Philippe Vial seront honorés pour quarante ans de musique. Louis Vial se verra décerner la distinction de vétéran fédéral pour trente-cinq ans de musique. Pour leur part, Ingrid Oberson, Coralie Maillard et Edgar Favre percevront une récompense pour vingtcinq ans de musique. «On ne peut qu’être admiratifs et reconnaissants pour ce que nos sept membres ont apporté à notre…