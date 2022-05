De Romont à La Berra, au cœur de la famille Elite Fondations

Le premier Grand Prix de la Pédale romande s’est tenu dimanche sur les routes du canton.

Une course de niveau national importante pour l’équipe romande Elite Fondations.

Reportage dans les coulisses de la structure familiale du cycliste gruérien Guillaume Gachet.

QUENTIN DOUSSE

REPORTAGE. Le cyclisme national a retrouvé le bouillant bitume du canton après vingt ans d’absence. Le premier Grand Prix de la Pédale romande, revenu dimanche au Bernois Marcel Wyss (lire ci-dessous), constituait une échéance importante pour l’équipe Elite Fondations. Présente en nombre, en force et en confiance sur des routes qu’elle connaît mieux que ses vingt et une concurrentes. Reportage dans l’intimité d’une formation romande jeune, familiale et décomplexée.

● 9 h 05: AU BRIEFING

Dimanche matin à Romont. Autour…