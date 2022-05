M6, JEUDI, À 21 H 10

Wade Wilson, un mauvais garçon, n’a plus aucun espoir: il est sur le point de perdre sa bataille contre le cancer. En désespoir de cause, il accepte de subir un traitement expérimental ultrasecret du Département K canadien dans le cadre du projet Arme X. Il est guéri, mais il garde de nombreuses séquelles, dont un humour sardonique, une peau craquelée et des superpouvoirs. Fort de ses nouvelles aptitudes, il se lance à la rescousse de Vanessa, sa petite amie, et tente surtout de se venger d’Ajax, l’homme qui a détruit sa vie… ■