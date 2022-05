ATHLÉTISME

Les athlètes ont été plus performants que nombreux mardi au meeting des lancers à Bulle. Vingt des 38 participants ont signé un ou plusieurs records personnels dans les disciplines du poids, du disque et du javelot. Mention à Nicolas Hirsbrunner (17 ans, Athletica Veveyse), meilleur lanceur au disque (36,93 m) et au poids (11,79 m) d’une soirée ayant réuni des jeunes athlètes principalement.