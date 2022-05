Des recommandations identiques au parti suisse

LES VERT·E·S. Réunis en assemblée à Guin la semaine dernière, les Vert·e·s fribourgeois se sont montrés fidèles à la ligne du parti suisse. Ils recommandent de refuser le budget Frontex (30 non, 1 oui et 5 abstentions) le 15 mai. La grande majorité des délégués a souhaité donner un signal de protestation face aux méthodes controversées de l’agence européenne de protection des frontières. Les Vert·e·s se sont montrés favorables au transfert de propriété des sites AgriCo à St-Aubin, La Maillarde à Romont et Pré-aux-Moines à Marly à l’Etablissement cantonal de promotion foncière (24 oui, 7 non et 5 abstentions). «Mais il faut s’assurer que ces sites sont gérés de manière respectueuse de l’environnement», nuance la coprésidente, Bettina Beer. Les délégués recommandent finalement de voter oui…