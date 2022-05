Doublé glânois à la Genevoise

GYMNASTIQUE. Tir groupé pour les Glânoises aux championnats genevois de g ymnastique artistique. Dans la catégorie P6, Justine Dousse et Orianne Pache sont montées sur les deux plus hautes marches du podium. «Je ne m’attendais pas du tout à cette victoire, réagit la lauréate du Groupe artistique du Sud fribourgeois (GASF). C’est encore plus chouette de la partager avec Orianne.»

Avec un score total de 43,5, Justine Dousse a devancé de 0,4 point sa coéquipière du GASF. Un succès à la saveur toute particulière pour la gymnaste de Villaraboud, blessée il y a une année presque jour pour jour dans la même salle. «Je voulais rentrer sur mes deux jambes et effacer ce mauvais souvenir. Je suis contente de l’avoir fait de la plus belle des manières.»

Des larmes à la médaille

La Glânoise de 19 ans a…