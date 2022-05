Du jeudi au samedi à 20 h et ce dimanche à 15 h, Les Apostrophes présentent SmallTalk au Théâtre de la cité. Une pièce de Carole Fréchette qui oscille entre le rire et les larmes, le ridicule et les vérités crues. Mise en scène par Marion Brunello Bagnoud, elle «traite de la difficulté de communiquer». On y rencontre deux personnages centraux: Timothée qui monologue en cherchant quelque chose, et Justine, incapable de s’intégrer à la société. www.lesapostrophes.net.