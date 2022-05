En deux seuls vers, des millénaires

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde. Un blog décliné en deux livres.

ET SI EN PLUS, Y’A PERSONNE. Y’a les chansons qui t’évoquent des souvenirs, qui frappent à la porte de ta mémoire, plus ou moins brusquement, viennent gratter dans le mille, dans la chair qu’on a froide et qui taillent sous la peau. Y’a ces chansons qui questionnent, qui dérangent, qui portent haut ta voix, ce que t’as en toi, qui mettent des mots, qui galvanisent, qui te font te sentir moins seul. Y’a ces vers que t’admires, que t’aurais aimé écrire, qui te laissent con tant ils disent tout en si peu, si bien, juste la substance, juste l’essence, et la mélodie qui fait…